Тренер збірної України з баскетболу не зміг пояснити поразку від Нової Зеландії

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт турніру.

"У першу чергу, хочу привітати Нову Зеландію з хорошою і важкою перемогою. Я не можу пояснити, що сьогодні сталося - ми не забивали лей-апи (кидки з-під кошика), робили втрати, інші помилки. Ми не були агресивні сьогодні і пробили всього дев'ять штрафних", - заявив тренер.

Також Фрателло зазначив: "Ми пробували різні варіанти гравців на п'ятій і четверой позиції. У третій чверті навіть вийшли вперед, але потім стали втрачати концентрацію і енергію, дозволивши супернику піти у відрив".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в іспанському Більбао відбувся матч четвертого туру групового етапу Чемпіонату світу з баскетболу, в якому збірна України програла команді Нової Зеландії з рахунком 61:73. Таким чином, після 4-х турів у збірної України 2 перемоги при 2 поразках і команда не зуміла достроково гарантувати собі місце в плей-офф турніру, 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці посіли 6-е місце.