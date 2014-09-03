Офіс ФК «Шахтар» зайнятий озброєними людьми

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

У повідомленні вказується, що "обставини події з'ясовуються". Також в клубі уточнюють, що у зв'язку з подією, контрагентів просять направляти офіційну кореспонденцію за іншою адресою.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня була двічі обстріляна спортивно-тренувальна база клубу - СТБ "Кірша". Якщо в перший раз трохи постраждало тільки одне з тренувальних полів, то через три дні снаряди потрапили в головний корпус, де живуть гравці основного складу. Повністю знищені зона відпочинку і тренажерний зал. Значний збиток був нанесений житловим і підсобним приміщенням бази. Раніше прямим попаданням снаряда була зруйнована частина клубного стадіону "Донбас-Арени" і електропідстанція, що живить арену в Донецьку.