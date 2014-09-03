Збірна України з баскетболу програла команді Нової Зеландії в матчі Чемпіонату світу

Доля матчу була вирішена у другій чверті.

Українці виходили на матч у ролі фаворита, але лише в першій чверті гри зуміли утримати ситуацію під контролем. 10-хвилинка пройшла у рівній грі і завершилася з мінімальною перевагою збірної України - 19:18. Втім, вже у другій чверті українські підопічні американського тренера Майка Фрателло стали помітно поступатися своїм опонентам і програли ігровий відрізок з рахунком 11:18.

Відразу після великої перерви, на початку третього періоду українці здійснили спурт і навіть вийшли вперед на 1 очко - 41:40, але, згодом, дозволили супернику не тільки вирівняти рахунок у чверті, але і наростити свою перевагу - 17:15 і загальний рахунок 53:45. А вже в середині заключної 10-хвилинки новозеландці вели в рахунку з перевагою в 16 балів - 66:50. У кінцівці суперник без особливих проблем втримав свою перевагу.

Кращим гравцем матчу у складі збірної України став Максим Корнієнко, який набрав 15 балів.

Таким чином, після 4-х турів у збірної України 2 перемоги при 2 поразках і команда не зуміла достроково гарантувати собі місце в плей-офф турніру, 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці зайняли 6-е місце.