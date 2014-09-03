На матчі молодіжних збірних України та Швейцарії працюватимуть арбітри з Англії

Арбітром матчу призначено 35-річного рефері із Англії Ентоні Тейлора, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Асистентами арбітра будуть Гарі Бесуїк та Джон Брукс. Резервний арбітр – Кевін Френд (усі - Англія).

Ентоні Тейлор − арбітр міжнародної категорії ФІФА з 2013 року. В його активі робота на матчах кваліфікаційних турнірів європейських клубних змагань та молодіжного чемпіонату Європи 2015 року. Шляхи англійського арбітра з українською збірною до цього дня не перетиналися.

Нагадаємо, що бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором розсудить перший із двох домашніх матчів, які залишилось провести команді Сергія Ковальця у рамках кваліфікації ЧЄ-2015.

Матч Україна - Швейцарія відбудеться 4 вересня на стадіоні "Центральний" у Черкасах. Поєдинок розпочнеться о 18:30.