Збірна України з баскетболу виграла третій матч на Чемпіонаті світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Протягом всього матчу на майданчику йшла абсолютно рівна боротьба. Жодна з команд не могла створити собі перевагу хоча б в 10 очок. Перший період завершився внічию - 13:13, другий - мінімальною перемогою збірної Туреччини з рахунком 13:12.

Після великої перерви українці заграли трохи впевненіше і виграли третю 10-хвилинку з рахунком 16:13. У заключному періоді завданням нашої команди було утримання здобутої переваги і збірна зуміла не тільки впоратися з нею, але і наростити свою перевагу - 23:19.

Кращим гравцем матчу у складі збірної України став Олександр Мишула, на рахунку якого 16 очок.

Таким чином, збірна України виграла другий матч з трьох на груповому етапі і суттєво підвищила свої шанси на потрапляння в плей-офф турніру - 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці зайняли 6-е місце.