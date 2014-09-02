Оприлюднено склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса з Бельгією

У складі команди виступатимуть всі найсильніші гравці України за винятком травмованого Олександра Долгополова, повідомляє Тенісний портал України.

Капітан команди Михайло Філіма заявив наступних гравців - Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Сергій Бубка.

За регламентом змагань, капітани команд можуть замінити двох гравців у первинній заявці не пізніше, ніж за 1 годину до офіційної церемонії жеребкування матчу.

Матч Україна - Бельгія пройде на нейтральній території в Таллінні (Естонія) 12-14 вересня.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Естонія згідно жеребкування повинен був відбутися на території нашої країни. Місцем проведення матчу Федерація тенісу України заявила Палац спорту в Києві. Пізніше Міжнародна федерація тенісу на прохання бельгійської сторони заборонила проводити матч на території України. Мотивом для цього послужили заворушення під час ліквідації наметового містечка на Майдані 7 серпня.