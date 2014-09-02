Країни ЄС запропонували призупинити членство Росії у ФІФА і УЄФА

Нові санкції Євросоюзу щодо Росії можуть торкнутися не тільки економіки та фінансового сектора, але також футболу і культури, повідомляє чеське агентство ЧТК з посиланням на проект санкцій, отриманий урядом Чехії з Брюсселя.

У проекті санкцій, отриманому урядом Чехії, йдеться також про те, щоб країни-члени ЄС розглянули питання про призупинення членства Росії в ряді міжнародних спортивних організацій. "В такому разі Росія не могла б брати участь у першості світу з футболу або у змаганнях, що проходять під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), зокрема у кваліфікаційному турнірі до першості континенту і в Лізі чемпіонів", - пише ЧТК.

Як повідомляв УНІАН, раніше Російський футбольний союз з порушенням правил УЄФА і ФІФА, включив в число клубів-учасників внутрішніх російських змагань три кримські команди - СКЧФ (Севастополь), ТСК (Сімферополь) і "Перлина" (Ялта). У ФІФА всю відповідальність за санкції до Росії з цього питання переклали на УЄФА. Союз, у свою чергу, розаповсюдив заяву про те, що не визнає участь кримських клубів в чемпіонаті Росії. Конкретних санкцій від міжнародних організацій на адресу РФС поки що не послідувало.