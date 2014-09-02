УЄФА не дозволив проводити матчі у трьох українських містах

Футбольні клуби "Дніпро" (Дніпропетровськ) і "Металіст" (Харків), як і раніше не можуть приймати своїх єврокубкових суперників у рідних стінах, а збірна України не зможе проводити домашні матчі відбору Євро-2016 у всіх трьох містах, повідомляє MatchDay.ua.

Як стало відомо виданню, "Металіст" розглядає варіант проведення поєдинку з турецьким "Трабзонспором" (18 вересня) у Львові.

"Дніпро" ж 18 вересня, скоріш за все, прийме італійський "Інтер" (Мілан) в Києві.

На даний момент офіційного підтвердження цієї інформації від УЄФА або самих клубів не надходило.