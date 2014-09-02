Один з ключових гравців збірної України з баскетболу може через травму залишити ЧС

Про травму одного з ключових гравців команди та її наслідки тренер розповів під час прес-конференції в іспанському Більбао, де свої матчі групового етапу ЧС проводить збірна України, повідомляє Хsport.ua.

Зокрема, Фрателло зазначив: «Зараз наш гравець знаходиться в медичному закладі на обстеженні. Чи зможе він зіграти на чемпіонаті світу? Я не знаю. Але травма його досить важка. Він після кидка приземлився на ногу одного з гравців команди-суперниці і підвернув ногу. Сталося розтягнення голеностопа. Будемо сподіватися на диво, що голеностоп якимось чином швидко стянется. Що я можу сказати - дива іноді трапляються...»

Як повідомляв УНІАН, збірна України на нинішній світовій першості вже провела два матчі, здобувши перемогу над збірною Домініканської республіки і програвши команді Фінляндії. Третій матч на ЧС українці проведуть сьогодні проти збірної Туреччини.

Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці зайняли 6-е місце.