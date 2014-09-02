Каноїст Чебан визнаний найкращим спортсменом України в серпні
11:19, 02 вересня 2014Спорт
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Олімпійський чемпіон Лондона-2012 та бронзовий призер Пекіна-2008 з веслування на каное Юрій Чебан визнаний Національним олімпійським комітетом найкращим спортсменом України в серпні.
Чебан вдруге визнаний кращим спортсменом місяця / noc-ukr.org
Особистий наставник каноїста В’ячеслав Сорокін названий найкращим тренером останнього літнього місяця, повідомляє прес-служба НОК України.
На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, що в серпні відбувався у Москві, Юрій Чебан здобув блискучу перемогу на 200-метрівці, а також разом із партнерами по команді - Олександром Максимчуком, Віталієм Голюком та Вадимом Ціпаном виборов «срібло» в естафеті каное-одиночок на дистанції 200 м.
Відзначимо, що для Юрія Чебана це друга висока нагорода Національного олімпійського комітету. Раніше каноїст визнавався найкращим спортсменом місяця в олімпійському серпні-2012, коли здобув золото Ігор в Лондоні.
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