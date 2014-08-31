"Дніпро" втратив очки в матчі з "Ворсклою"

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму.

Гра в Дніпропетровську проходила в нервовій і напруженій боротьбі з обопільними численними шансами команд. Першими свій шанс використали полтавці, які відкрили рахунок на останній хвилині першого тайму. Санжар Турсунов праворуч закинув м'яч до лінії штрафного, захисники "Дніпра" не зорієнтувалися і розступилися, а Олег Баранник спокійно прийняв м'яч і точним ударом з 12-ти метрів вразив ворота від дальньої штанги.

Втім, господарі поля швидко зрівняли рахунок. На самому початку другого тайму Євген Шахов увірвався в штрафну, прокинув м'яч і той влучив у руку Арменну Даллку. Пенальті реалізував Нікола Калініч. У час, що залишився дніпропетровці мали не одну нагоду вийти вперед, але так і не зуміли забити гол.

В матчах, що паралельно проходили, донецький "Металург" зіграв внічию з харківським "Металістом" - 1:1, а луганська "Зоря" програла луцькій "Волині" - 1:2.

Таким чином, після 5-ти турів в турнірній таблиці одноосібним лідером став донецький "Шахтар" - 15 очок. У "Дніпра" і "Динамо" по 13 балів, одеського "Чорноморця" - 8.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі київське "Динамо" виграло у одеського "Чорноморця" з рахунком 2:0, донецький "Шахтар" обіграв маріупольський "Іллічівець" з рахунком 3:0, донецький "Олімпік" переграв "Говерлу" з Ужгорода - 1:0, а львівські "Карпати" програли запорізькому "Металургу" - 1:2.

6-й тур УПЛ відбудеться 12-14 вересня.