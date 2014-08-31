"Карпати" програли запорізькому "Металургу" у матчі УПЛ

Доля матчу була вирішена в доданий арбітром час, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Господарі поля активніше діяли на початку гри і до 30-й хвилині зуміли реалізувати свою перевагу в гол. Андрій Гітченко, прийнявши м'яч в штрафній, намагався прокинути м'яч, але той влучив у груди гравцю "Металурга" Віталію Лисицькому і опинився у воротах. Гравець запорізького клубу забив гол у свої ворота.

Надалі львів'яни володіли ініціативою і мали чимало можливостей для того, щоб збільшити свою перевагу, але, врешті-решт, віддали перевагу з метою втримати мінімальну перевагу. Тим не менш, львів'яни не змогли втримати навіть нічию. На 90-й хвилині гравець "Металурга" Дмитро Льопа виконав навіс зі штрафного, та Микита Татарков на дальній штанзі грудьми переправив м'яч у ворота. А на 2-й доданій арбітром хвилині гри вже сам Льопа в штрафний на швидкості обіграв кількох захисників і точно пробив - 1:2.

Таким чином, "Металург" набрав 7 очок і зумів відірватися від "зони вильоту" і переміститися в середину турнірної таблиці. У "Карпат" в таблиці залишилося 4 бали.

Як повідомляв УНІАН, раніше в цьому турі київське "Динамо" виграло у одеського "Чорноморця" з рахунком 2:0, донецький "Шахтар" обіграв маріупольський "Іллічівець" з рахунком 3:0, а донецький "Олімпік" переграв "Говерлу" з Ужгорода - 1:0.

5-й тур УПЛ трьома матчами завершиться сьогодні ввечері.