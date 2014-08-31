Збірна України з баскетболу програла другий матч на ЧС

Доля матчу була вирішена у третій чверті, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці на рівних провели з суперниками перші два періоди. Більш того, першу 10-хвилинку команда виграла з перевагою в 2 очка (22:20), а другу звела внічию - 15:15. У результаті на перерву команди йшли за рахунку 37:35 на користь українців.

Провал у грі оборони українців стався в третьому періоді, коли суперник зумів відірватися в рахунку. Чверть завершилася з рахунком 22:15 на користь фінської команди. А в заключному відрізку гри фіни зберегли свою перевагу, звівши чверть внічию - 24:24, а матч в цілому вигравши - 81:76.

Кращим гравцем у складі збірної України, як і напередодні став натуралізований американець Юджин Джеттер, який набрав 24 очки.

Нагадаємо, що напередодні збірна України виграла перший матч у своїй історії на ЧС з баскетболу, обігравши збірну Домініканської республіки з рахунком 72:62.

Таким чином, на рахунку збірної України тепер 1 перемога і 1 поразка.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці зайняли 6-е місце.