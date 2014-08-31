УПЛ, 5-й тур, "Карпати" - "Металург" (З): онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 5-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають запорізький "Металург".

У цій грі зійшлися команди, які займають 10-е і 11-е місця в турнірній таблиці.

Обидві команди не дуже вдало стартували в цьому сезоні, набравши в перших 4 турах по 4 очки. Так, "Карпати" виграли лише один матч - у луцької "Волині"зіграли внічию з ужгородською "Говерлою", а також програли донецькому "Металургу" та дніпропетровському "Дніпру".

Аналогічні показники і у запорізької команди. "Металург" виграв у "Говерли", зіграв внічию з одноклубниками з Донецька, а також програв донецькому "Шахтарю" і дніпропетровському "Дніпру".

За додатковими показниками "Металург" вище "Карпат" в таблиці.

Таким чином, цей матч є вкрай важливим для обох команд. Перемога дозволить кожному з колективів покинути "зону вильоту" і закріпитися в середині турнірної таблиці.

Фаворитом на котируваннях букмекерських контор вважається львівська команда. На перемогу "Карпат" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,2 до 1, на нічию - 3,2 до 1, на перемогу "Металурга" - 3,45 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

Карпати: 29. Ильющєнков, 5. Гітченко, 94. Мірошниченко Д., 4. Балажіц, 7. Ксьонз, 9. Кожанов, 17. Голодюк, 20. Даушвілі, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергійчук.

Запасні: 1. Підківка, 22. Пучковський, 26. Новотрясов, 70. Лобай, 92. Чачуа, 18. Кополовець, 19. Мартинюк.

Металург З: 32. Боровик, 18. Каплієнко, 20. Пашаєв П., 22. Лисицький, 13. Коротецький, 25. Жураховський, 39. Лепа, 44. Юсов, 77. Сержіо, 10. Прийомів, 21. Штурко.

Запасні: 1. Старцев М., 2. Сахневич, 9. Гавриш, 80. Гвілія, 4. Татарков, 24. Платон.