"Динамо" виграло у "Чорноморця" в центральному матчі туру УПЛ

Доля матчу вирішилася в середині першого тайму.

Кияни вже на початку гри захопили територіальну та ігрову перевагу. І на 20-й хвилині перевага був втілений в гол. Домагой Віда зробив передачу на Андрія Ярмоленка, і той рідкісним за красою ударом закрутив м'яч у дальній верхній кут воріт - 1:0.

Надалі обидві команди мали неодноразові гольові шанси, але до пори, до часу, скористатися ними не змогли. А в кінцівці, на 85-й хвилині гри, Ярмоленко зумів зробити дубль. Новачок команди Лукаш Теодорчик зліва прострілив уздовж воріт, воротар одеситів Дмитро Безотосний не зміг відбити м'яч, і Ярмоленко відправив м'яч у порожні ворота.

Нагадаємо, що раніше в цьому турі донецький "Шахтар" обіграв маріупольський "Іллічівець" з рахунком 3:0, а донецький "Олімпік" переграв "Говерлу" з Ужгорода - 1:0.

Таким чином, у турнірній таблиці лідирує "Шахтар", у якого 15 очок. У свою чергу, у "Динамо" - 13 балів. Столична команда на очко випереджає дніпропетровський "Дніпро", який має гру в запасі.

Як повідомляв УНІАН, 5-й тур УПЛ триватиме до неділі.