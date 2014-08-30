Тренер збірної України з баскетболу Фрателло відзначив нервовий характер першої гри ЧС

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Після гри Фрателло зазначив: "Обидві команди відчутно нервували в грі відкриття чемпіонату. Якщо у захисті ми зіграли на рівні, то самі поводилися з м’ячем недбало: 9 втрат у першій половині, суперник нас переважав на підбираннях. Потім нам дуже допоміг Сергій Гладир, він додав впевненості. У скрутний момент треба було довести м’яч до нього. Він зробив важливі кидки для нас, добре зіграв, коли треба було віддати пас. Завдяки цьому ми почали відриватися в рахунку. Він був причетним до цього ривка. Така стабільна гра у важливий момент допомогла нам. Ми змогли краще рухати м’яча. Кожен з гравців був задіяний у атакуючих діях, у нас з’явилися відкриті кидки. Ми дуже задоволені цією перемогою, але завтра ми повернемося до цієї зали на поєдинок для того, щоб зіграти проти іншої команди, яка грає у баскетбол дуже відмінний від того, який демонструє Домінікана. Весь час, який залишився, ми маємо присвятити підготовці до наступного суперника".

У свою чергу, гравець команди Олександр Липовий відзначив: "Я не думав про те, що закину перший. Це було неважливо, важливою була тільки перемога. В першій половині ми дуже нервово розпочали гру. Не влучили багато з-під кошика, багато вільних кидків. Але в другій половині матчу ми зібралися, добре розпочали третю чверть. Це і допомогло нам виграти цю гру. Ми розбирали гру Гарсії, було завдання не дати йому кидати вільні кидки. Не завжди це виходило. Однак якщо команда наша виграла, отже, ми впоралися з цим завданням, зупинили його. Так, було з ним важко, він досвідчений гравець, гравець NBA. Завжди є стимул захищати проти таких гравців. В перерві ми самі зібралися. Сказали один одному, що ми сильно нервуємося, що це не наша гра, що ми маємо виграти цю гру, показати нашу швидку гру. Що у нас зрештою вийшло в третій чверті. Ми тільки завершили гру. Є хороші, позитивні емоції, адже перший в історії чемпіонат світу дуже важливо розпочати з перемоги".

А от гравець національної збірної України Максим Корнієнко зазначає: "Перша, історична перемога на першому Кубку світу, неперевершені відчуття. Коли вийшли на майданчик, трохи руки трусилися. Це наш перший досвід Кубка світу. Але в другій половині поєдинку ми знайшли свою гру і зробили відрив 10 очок. Це і був залог перемоги. З Фінляндією буде важче, адже це команда, яка добре кидає, дуже швидкісна, гарно влучає 3-очкові. Шукатимемо протидії їхньому нападу. Ми вже трошки відчули чемпіонат світу, тож завтра, гадаю, буде інша гра, ми з початку будемо впевненішими".

Як повідомляв УНІАН, в першому матчі Чемпіонату світу збірна України обіграла команду Домініканської республіки з рахунком 72:62.

Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці зайняли 6-е місце.