Українські веслувальники виграли чемпіонат світу з рекордом

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда у складі Артема Морозова, Олександра Надтоки, Дмитра Міхая та Івана Довгодько виборола звання чемпіонів світу, встановивши при цому світовий рекорд. Результат команди становить 5 хвилин 32.26 секунди.

Друге місце зайняла команда Великобританії, третє - веслувальники з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, у червні команда у цьому ж виді програми здобула золоті медалі чемпіонату Європи.