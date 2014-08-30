Українські веслувальники виграли чемпіонат світу з рекордом
18:15, 30 серпня 2014Спорт
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Українська чоловіча парна четвірка виграла золото на світовій першості з академічного веслування, що відбувається в Амстердамі (Нідерланди).
Українська четвірка парна додала до європейського золота ще й світове / sport.bigmir.net
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Команда у складі Артема Морозова, Олександра Надтоки, Дмитра Міхая та Івана Довгодько виборола звання чемпіонів світу, встановивши при цому світовий рекорд. Результат команди становить 5 хвилин 32.26 секунди.
Друге місце зайняла команда Великобританії, третє - веслувальники з Німеччини.
Як повідомляв УНІАН, у червні команда у цьому ж виді програми здобула золоті медалі чемпіонату Європи.
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