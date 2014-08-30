Українські веслувальники виграли чемпіонат світу з рекордом

18:15, 30 серпня 2014
Спорт
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Українська чоловіча парна четвірка виграла золото на світовій першості з академічного веслування, що відбувається в Амстердамі (Нідерланди).

Українська четвірка парна додала до європейського золота ще й світове / sport.bigmir.net

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда у складі Артема Морозова, Олександра Надтоки, Дмитра Міхая та Івана Довгодько виборола звання чемпіонів світу, встановивши при цому світовий рекорд. Результат команди становить 5 хвилин 32.26 секунди.

Друге місце зайняла команда Великобританії, третє - веслувальники з Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, у червні команда у цьому ж виді програми здобула золоті медалі чемпіонату Європи.

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