Блохін: я - головний тренер «Москви», забудьте про збірну

Колишній наставник національної збірної України з футболу, а нині головний тренер ФК “Москва” Олег Блохін не поспішає відкривати свої секрети журналістам. Відповідаючи на питання газети « Спорт-Экспресс » Блохін був надзвичайно лаконічний.

- Перед початком першого збору, ви сказали, що ніколи не стикалися з такою тривалою відпусткою - 54 дні, яку мали "городяни". Зараз це як і раніше позначається? - Зараз - ні. Місяць тому стан гравців дійсно залишав бажати кращого. Але тепер він уже нормальний, поступово всіх приводимо до спільного знаменника.

- Складно було цього добитися за такий термін? - Звичайно, непросто. Але складніше довелося, вважаю, гравцям.

- На початку січня ви говорили ще, що потрібно роззирнутися, щоб зрозуміти, які зміни потрібно внести. Роззирнулися? - Так. І деякі думки з`явилися. Але нічого для преси не скажу. Рано. Прийде час - самі все побачите.

А про своє недавнє місце роботи тренер взагалі відмовляється говорити...

- Як прокоментуєте, що збірна України під керівництвом Олексія Михайличенка зіграла з Кіпром внічию - 1:1?

- Я не обговорюю тему збірної України. Я - головний тренер "Москви", забудьте про збірну.