Блохін: я - головний тренер «Москви», забудьте про збірну
Тренер надзвичайно лаконічний
|Олег Блохін. Фото ФК ”Москва”
- Перед початком першого збору, ви сказали, що ніколи не стикалися з такою тривалою відпусткою - 54 дні, яку мали "городяни". Зараз це як і раніше позначається?- Зараз - ні. Місяць тому стан гравців дійсно залишав бажати кращого. Але тепер він уже нормальний, поступово всіх приводимо до спільного знаменника.
- Складно було цього добитися за такий термін? - Звичайно, непросто. Але складніше довелося, вважаю, гравцям.
- На початку січня ви говорили ще, що потрібно роззирнутися, щоб зрозуміти, які зміни потрібно внести. Роззирнулися? - Так. І деякі думки з`явилися. Але нічого для преси не скажу. Рано. Прийде час - самі все побачите.
А про своє недавнє місце роботи тренер взагалі відмовляється говорити...
- Як прокоментуєте, що збірна України під керівництвом Олексія Михайличенка зіграла з Кіпром внічию - 1:1?
- Я не обговорюю тему збірної України. Я - головний тренер "Москви", забудьте про збірну.