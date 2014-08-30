Збірна України з баскетболу виграла перший матч на Чемпіонаті світу

Вирішальною в цьому матчі стала третя чверть, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці краще почали гру, реалізувавши протягом першої хвилини два дальніх кидка - 6:0. Тим не менш, в цілому команди на рівних провели перші дві чверті. Перша 10-хвилинка завершилася мінімальною перемогою домініканців - 12:13, на що у другому періоді українці відповіли перемогою з рахунком 15:14. У підсумку, на табло було зафіксовано повнe рівність - 27:27.

Вирішальний ривок українські баскетболісти зробили в третьому періоді, який виграли з перевагою 8 очок - 21:13. У заключній 10-хвилинці наша команда зосередилася на тому щоб зберегти свою перевагу й досягла успіху.

Кращим гравцем матчу у складі збірної України став натуралізований американець розігруючий Юджин "Пух" Джеттер, який набрав 16 очок. На рахунку В'ячеслава Кравцова 13 балів, Сергія Гладиря - 12.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня.

Збірна України дебютує на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці зайняли 6-е місце.