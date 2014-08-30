Українець Марченко програв у другому колі тенісного турніру US Open

Марченко, що займає в світовому рейтингу 163-е місце, програв 16-му в світі супернику з рахунком 7:6(2), 6:2, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Марченко не зумів реалізувати жодного з п'яти своїх брейк-пойнтів, у той час як Чіліч зробив три брейка. Українець шість разів подав навиліт і п'ять раз помилився на подачі проти 10 ейсів і 10 подвійних помилок у серба.

Таким чином, на US Open українців не залишилося. Нагадаємо, раніше турнір покинули Сергій Стаховський, Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марина Заневська, які програли свої матчі вже в першому колі.

Як повідомляв УНІАН, заключний турнір сезону серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - цього року проходить в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.