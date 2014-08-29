"Шахтар" обіграв "Іллічівець" у матчі Прем'єр-ліги

Переможний гол у цьому матчі гравці "Шахтаря" забили в середині першого тайму.

Гра з самого початку проходила з перевагою одного з лідерів чемпіонату УПЛ. Донеччани поступово нарощували перевагу, а зуміли відкрити рахунок на 32-й хвилині. Захисники "Іллічівця" помилилися в центральній зоні, чим скористався Тайсон, який відібрав м'яч у Владислава Кулача і чіткою передачею вивів Олександра Гладкого один на один з воротарем. Форвард "Шахтаря" впевнено реалізував свій момент - 1:0.

Після перерви гірники продовжили тиск на ворота суперника і вже на 55-й хвилині подвоїли свою перевагу. Прохід Дугласа Кости по правому флангу завершився передачею на Тайсона, а той, у свою чергу. віддав м'яч в центральну зону на Алекса Тейшейру. Як і в епізоді з голом Гладкого, вийшов вихід один на один з воротарем, який Тейшейра реалізував. А на 75-й хвилині гри Тайсон довів перевагу гірників до великого. Ромеро Марлос, прийнявши діагональний пас від Даріо Срни, зробив точну передачу в район 11-метрової отметики на Тайсона, той обіграв захисника, після чого пробив без шансів для воротаря маріупольців АлександраЧурилова - 3:0.

В подальшому, "Шахтар" спокійно контролював м'яч в центрі поля і довів гру до перемоги.

Таким чином, донеччани здобули п'яту перемогу поспіль, набрали 15 очок і стали одноосібними лідерами в турнірній таблиці чемпіонату.

5-й тур чемпіонату УПЛ триватиме до неділі. Центральним матчем туру стане протистояння "Динамо" (Київ) - "Чорноморець" (Одеса), яке відбудеться в суботу.