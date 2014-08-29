"Дніпро" зіграє з міланським "Інтером" в Лізі Європи

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

Київське "Динамо" потрапило в групу J, де зіграє зі "Стяуа" (Бухарест, Румунія), "Ріо Аве" (Порту, Португалія) і "Ольборг" (Данія). Харківський "Металіст" очолив групу L, де його суперниками будуть "Трабзонспор" (Трабзон, Туреччина), "Легія" (Варшава, Польща) та "Локерен" (Бельгія). Нарешті, дніпропетровський "Дніпро", опинився в квартеті F, і отримав в опоненти "Інтер" (Мілан, Італія), "Сент-Етьєн" (Франція) і "Карабах" (Азербайджан).

Згідно посіву, заснованому на клубному рейтингу УЄФА, "Динамо" і "Металіст" виявилися в першому кошику, серед 12 найсильніших команд турніру. "Дніпро" був визначений у другий кошик.

Таким чином, 48 команд-учасниць турніру були розбиті на 12 груп по чотири в кожній. На груповому етапі кожна команда проведе по 6 ігор (по дві з кожним із суперників - вдома і на виїзді).

Основний турнір Ліги Європи стартує 18 вересня.