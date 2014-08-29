"Динамо" і "Металіст" виявилися в першому кошику при жеребкуванні Ліги Європи

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За підсумками матчів раунду плей-офф кваліфікації, які відбулися в четвер, визначений остаточний склад учасників групового раунду і їх «посів» по кошиках.

Таким чином, в першому кошику будуть представлені: «Севілья» (Іспанія), «Інтер» (Мілан, Італія), «Тоттенхем» (Лондон, Англія), ПСВ (Ейндховен, Нідерланди), «Наполі» (Неаполь, Італія), «Динамо» (Київ, Україна), «Вільярреал» (Іспанія), «Фіорентина» (Флоренція, Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Металіст» (Харків, Україна), «Лілль» (Франція) і «Копенгаген» (Данія).

У свою чергу, "Дніпро" при жеребкуванні потрапив у другий кошик.

Жеребкування визначить 12 груп, в кожну з яких потрапить по одній команді з чотирьох кошиків. Команди з однієї національної асоціації не можуть потрапити в одну групу. Також спеціальним рішенням УЄФА в одну групу не можуть потрапити команди України і Росії.

Жеребкування відбудеться у п'ятницю о 14.00 за київським часом.