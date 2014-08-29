Тренер "Дніпра" Маркевич зазначив, що у "Хайдука" хороший воротар

Про це він заявив у післяматчевому інтерв'ю каналу "2+2".

"У них просто хороший воротар. От і все. Якщо футболіст дві гри поспіль проводить на такому високому рівні, це говорить про його майстерність", - зазначив Маркевич.

Говорячи про те, наскільки серйозна травма одного з лідерів команди Руслана Ротаня тренер був лаконічний: "Я поки не знаю".

Що стосується гри в цілому, Маркевич зазначив: "Ми хотіли досягти потрібного результату. Напевно, тому грали занадто глибоко в обороні. Хоча я закликав гравців діяти так само, як у першому таймі. Це психологія".

Як повідомляв УНІАН, у хорватському Спліті відбувся матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де дніпропетровський "Дніпро" зумів втримати нічию в грі з місцевим "Хайдуком" - 0:0 і завоював путівку в основні змагання - груповий етап.