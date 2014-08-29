"Хайдук" - "Дніпро" - 0:0 (відеоаналіз матчу)
08:51, 29 серпня 2014Спорт
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"Дніпро" вийшов в основний раунд Ліги Європи
footboom.com
У хорватському Спліті відбувся матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де дніпропетровський "Дніпро" зумів втримати нічию у грі з місцевим "Хайдуком" - 0:0 і завоював путівку в основні змагання - груповий етап.
Коментатори телеканалу 2+2 і експерти проаналізували гру в Спліті.
Дніпро - Хайдук - 0:0. Відео-аналіз матчу
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