"Хайдук" - "Дніпро" - 0:0 (відеоаналіз матчу)

"Дніпро" вийшов в основний раунд Ліги Європи

У хорватському Спліті відбувся матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де дніпропетровський "Дніпро" зумів втримати нічию у грі з місцевим "Хайдуком" - 0:0 і завоював путівку в основні змагання - груповий етап. Коментатори телеканалу 2+2 і експерти проаналізували гру в Спліті.

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