"Зоря" на останніх секундах матчу втратила путівку в основний турнір Ліги Європи

Доля гри була вирішена в доданий арбітром час.

Голландці, які були явними фаворитами в цьому протистоянні, набагато сильніше провели перший тайм. На 18-й хвилині рахунок відкрив Мітчелл те Вреде, а на 26-й Рубен Схакен подвоїв перевагу господарів поля. Нарешті, на початку другого тайму, на 48-й хвилині Максим Білий зрізав м'яч у свої ворота після навісу з кута поля одного з голландців - 3:0.

І, коли здавалося, що доля матчу остаточно вирішена, гості раптово різко збільшили темп і почали створювати момент за моментом. На 56-й хвилині Руслан Малиновський в перший раз вразив ворота голландців. Через 15 хвилин Максим Білий виправився за власну ж помилку на початку тайму і скоротив розрив до мінімуму. Нарешті, за 10 хвилин до кінця гри луганчани зрівняли рахунок. Малиновський підхопив м'яч після того як підсковзнувся гравець господарів Іммерс, і класним ударом з лівої ноги увігнав м'яч у дальній кут, зробивши дубль - 3:3.

Вирішальний епізод стався в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, коли Елвіс Ману обіграв трьох суперників, і з кута воротарського майданчика відправив м'яч точно в ближній кут - 4:3.

Перший матч, що відбувся тиждень тому в Києві, завершився внічию - 1:1.

Як повідомляв УНІАН, раніше дніпропетровський "Дніпро" і харківський "Металіст" провели матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в яких домоглися нічиєї і перемоги, відповідно, вийшовши в основний турнір змагань.

Жеребкування групового турніру, в який також автоматично пройшло київське "Динамо", відбудеться 29 серпня.