"Дніпро" і "Металіст" вийшли в основний раунд Ліги Європи

"Дніпро" зіграв внічию у хорватському Спліті з "Хайдуком", а "Металіст" виграв у Києві в польського "Руху" - 1:0.

Гра в Спліті виявилася досить нервовою і дуже небагатою на небезпечні моменти. Швидше відчувався внутрішній нерв гри, ніж гравці показували гарні комбінації, дриблінг, небезпечні удари по воротах. До того ж, на гостей гнітюче діяла обстановка на трибунах. Фанати "Хайдука", які чинили психологічний тиск на гравців "Дніпра" вночі під готелем, де команда зупинилася, продовжували свій моральний тиск й на стадіоні під час матчу. Тим не менш, команда витримала натиск і зуміла втримати таку необхідну нічию - 0:0.

Перший матч тижневої давнини в Києві завершився перемогою "Дніпра" з рахунком 2:1.

У свою чергу, у парі "Металіст" - "Рух" обидві гри завершилися внічию з рахунком 0:0. У додатковий час матчу, який відбувся в Києві, вирішальний епізод стався наприкінці першої 15-хвилинки, коли воротар поляків Кшиштоф Каміньскі грубо сфолив на Володимирі Гоменюку. Голкіпер був видалений з поля, а пенальті у ворота другого голкіпера польського "Руху" Каміля Леха забив Хав'єр Рібейро.

Таким чином, обидві українські команди вийшли в основний турнір другого за значимістю єврокубка.

Жеребкування групового турніру, в який також автоматично пройшло київське "Динамо", відбудеться 29 серпня.