Ліга Європи, плей-офф, "Хайдук" - "Дніпро": онлайн відео-трансляція

Це гра заключного етапу кваліфікації - раунду плей-офф.

Гра в Спліті стане вирішальною в боротьбі за путівку в основний турнір другого за значимістю єврокубка. Перший матч, що відбувся 20 серпня в Києві, завершився перемогою українського клубу з рахунком 2:1. Гра проводилася в Києві за рішенням УЄФА, який переніс матч з Дніпропетровська з міркувань безпеки. Гра вийшла дуже напруженою і рівною. На початку другого тайму команди обмінялися голами, а перемогу "Дніпру" лише в кінцівці гри, на 88-й хвилині, приніс Євген Шахов.

"Дніпро" вдало стартував у чемпіонаті Прем'єр-ліги, здобувши чотири перемоги поспіль. Команда ділить перше-друге місця з донецьким "Шахтарем", набравши 12 очок в турнірній таблиці. Разом з тим, команду спіткала невдача у кваліфікації найпрестижнішого єврокубка - Ліги чемпіонів, де дніпропетровці за сумою двох матчів поступилися данському "Копенгагену".

Що стосується "Хайдука", то команда стартувала у Лізі Європи з другого відбіркового раунду і вже встигла провести п'ять ігор. У протистоянні з ірландським клубом "Дандолк" хорвати здобули впевнену перемогу на полі суперника 2:0, але у себе вдома несподівано програли 1:2. Тим не менш, за сумою двох матчів була здобута перемога з рахунком 3:2. У третьому раунді кваліфікації "Хайдук" зустрічався з "Шахтарем" з Караганди. У першій грі в Казахстані господарі поля виграли з рахунком 4:2, але у себе вдома хорвати відповіли гідно, домігшись великої перемоги - 3:0. Таким чином, про команду можна сказати, що вона вміє досягати результату в потрібний момент. У чемпіонаті Хорватії "Хайдук" у перших 6-ти турах набрав 10 очок і посідає в турнірній таблиці 3-е місце, відстаючи від "Динамо" (Загреб) і "Рієки". В останньому турі "Хайдук" програв "Осієку" з рахунком 0:2.

Додатковий інтерес до цього протистояння викликає недавню появу у складі "Хайдука" Артема Мілевського. У першій грі двох команд у Києві він вийшов на поле на заміну на 78-й хвилині і нічим примітним не запам'ятався. Напередодні повторної гри тренер хорватського клубу Ігор Тудор зазначив, що Мілевський ще не встиг знайти оптимальну форму. Відповідно, очікувати на його вихід на поле не доводиться. У кращому випадку гравець, як і в матчі в Києві, вийде на заміну в кінцівці зустрічі.

У матчі "Хайдук" - "Дніпро" фаворитом на котирування букмекерських контор є "Дніпро". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,06 до 1, на нічию - 3,6 до 1, а на перемогу "Хайдука" - 3,75 до 1.

Стали відомі склади команд:

"Хайдук": 91. Калініч Л., 4. Міліч А., 5. Мілович, 22. Малоча, 7. Анджелкович, 18. Цакташ, 31. Сушич, 78. Мезга, 6. Вршаєвич, 9. Магліца, 77. Куассі

Запасные: 25. Стіпіца, 14. Василь, 23. Ніжич, 30. Башич, 26. Вукович, 32. Бенцун, 11. Готаль

Днепр: 71. Бойко, 3. Мазух, 6. Лео Матос, 17. Стрініч, 44. Федецький, 23. Дуглас Силва, 20. Бруно Гама, 20. Канкава, 30. Шахов, 49. Зозуля, 29. Ротань

Запасные: 27. Лаштувка, 14. Чеберячко, 23. Бартулович, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 9. Калініч, 11. Селезньов