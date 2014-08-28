"Шахтар" дізнався суперників у групі Ліги чемпіонів

За результатами жеребу донецький "Шахтар" зіграє у групі Н з португальським "Порту", іспанським клубом "Атлетік" та білоруським БАТЕ, повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У жеребкуванні взяли участь 22 клуби, що отримали пряму перепустку в групову стадію, і 10 команд, які заробили це право в раунді плей-офф. 32 клубу були розбиті на чотири кошики посіву залежно від їх положення в клубному рейтингу УЄФА. У кожній групі виявилося по одному представнику кожної корзини. Клуби з однієї національної асоціації були розведені по різних квартетам. Також спеціальним рішенням УЄФА були розведені по різних групах клуби Росії та України.

В результаті жеребкування було сформовано 8 груп по 4 команди. Команди проведуть групові турніри в 6 турів (по дві гри з кожним із суперників по групі - вдома і в гостях). "Шахтар" був посіяний в другий по силі кошику.

Основний турнір Ліги чемпіонів стартує 16 вересня.