Збірна України з баскетболу провела перші тренування на арені, де гратиме матчі ЧС

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

На цій арені українська команда проведе зустрічі з національними збірними Домініканської Республіки, Туреччини, Нової Зеландії, Фінляндії та США.

Гравець національної збірної України Дмитро Забірченко поділився першими враженнями: "Усі розуміють, що таке чемпіонат світу, тому недоналаштування, недооцінки бути не може. Головне, не перегоріти, не перехвилюватися. Треба виходити показувати свою гру, максимально старатися, битися. І все буде добре".

Стосовно першого супернику Забірченко відзначив: "Час початку матчу з командою Домініканської Республіки – 12:30 – нестандартний. В чемпіонаті України найбільш ранні матчі о 14:00. Втім, у Домінікані в цей час узагалі буде ніч. Ми знаємо всі сильні стороні домініканців. У час, що залишився до поєдинку, детальніше вивчатимемо кожного гравця суперників, звернути увагу на їхні сильні та слабкі сторони, що дозволяти їм робити, чому заважати. Їхню командну гру ми дивилися, розбирали".

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Іспанії буде проходити з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютує на цьому турнірі, завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013, коли команда посіла 6-е місце.