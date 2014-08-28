УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу Ліги Європи "Хайдук" - "Дніпро"

Це буде гра заключного етапу кваліфікації - раунду плей-офф.

Гра в Спліті стане вирішальною в боротьбі за путівку в основний турнір другого за значимістю єврокубка. Перший матч, що відбувся 20 серпня в Києві, завершився перемогою українського клубу з рахунком 2:1. Гра проводилася в Києві за рішенням УЄФА, який переніс матч з Дніпропетровська з міркувань безпеки. Гра вийшла дуже напруженою і рівною. На початку другого тайму команди обмінялися голами, а перемогу "Дніпру" лише в кінцівці гри, на 88-й хвилині, приніс Євген Шахов.

"Дніпро" вдало стартував у чемпіонаті Прем'єр-ліги, здобувши чотири перемоги поспіль. Команда ділить перше-друге місця з донецьким "Шахтарем", набравши 12 очок в турнірній таблиці. Разом з тим, команду спіткала невдача у кваліфікації найпрестижнішого єврокубка - Ліги чемпіонів, де дніпропетровці за сумою двох матчів поступилися данському "Копенгагену".

Що стосується "Хайдука" команда стартувала у Лізі Європи з другого відбіркового раунду і вже встигла провести п'ять ігор. У протистоянні з ірландським клубом "Дандолк" хорвати здобули впевнену перемогу на полі суперника 2:0, але у себе вдома несподівано програли 1:2. Тим не менш, за сумою двох матчів була здобута перемога з рахунком 3:2. У третьому раунді кваліфікації "Хайдук" зустрічався з "Шахтарем" з Караганди. У першій грі в Казахстані господарі поля виграли з рахунком 4:2, але у себе вдома хорвати відповіли гідно, домігшись великої перемоги - 3:0. Таким чином, про команду можна сказати, що вона вміє досягати результату в потрібний момент. У чемпіонаті Хорватії "Хайдук" у перших 6-ти турах набрав 10 очок і посідає в турнірній таблиці 3-е місце, відстаючи від "Динамо" (Загреб) і "Рієки". В останньому турі "Хайдук" програв "Осієку" з рахунком 0:2.

Додатковий інтерес до цього протистояння викликає недавня поява у складі "Хайдука" Артема Мілевського. У першій грі двох команд у Києві він вийшов на поле на заміну на 78-й хвилині і нічим примітним не запам'ятався. Напередодні повторної гри тренер хорватського клубу Ігор Тудор зазначив, що Мілевський ще не встиг набрати оптимальну форму. Відповідно, очікувати на його вихід на поле не доводиться. У кращому випадку, гравець, як і в матчі в Києві, вийде на заміну в кінцівці зустрічі.

У матчі "Хайдук" - "Дніпро" фаворитом на котируваннях букмекерських контор є "Дніпро". На перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 2,06 до 1, на нічию - 3,6 до 1, а на перемогу "Хайдука" - 3,75 до 1.

Гра "Хайдук" - "Дніпро" розпочнеться о 20.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн відео-трансляцію матчу.