Києву для повної готовності до Євро-2012 не вистачає тільки стадіону

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що Києву для повної готовності до проведення фіналу чемпіонату Євро-2012 з футболу не вистачає тільки нового стадіону.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«У Києві ми готові до проведення Євро-2012. Нам не вистачає тільки стадіону. І його спорудження займе всього лише рік, це якщо ліниво працювати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, на сьогоднішній день існує лише одна проблема для вирішення цього питання – це визначити місце, де знаходитиметься новий стадіон.

«Сьогодні уряд і секретаріат не можуть визначитися, в якому місці знаходитиметься саме цей стадіон. Або там, де зараз «Олімпійський», і тоді ми негайно приступимо до його реконструкції, або в іншому місці. Сьогодні вирішується питання виділення землі», - сказав Київський міський голова.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що вважає дуже важливою частиною своєї роботи саме підготовку до проведення чемпіонату. «Це дуже важливо, тому що це наблизить Україну до Європи. Хоча сам я не всі чемпіонати дивлюся, у мене дуже багато справ», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, дуже велика складова, яка для інших міст непосильна, - кількість готельних номерів, готових прийняти іноземців, – у Києві вирішується без проблем, точніше, за словами мера, «з цим в основному порядок» у столиці.

Також не буде в Києві проблем з історичними пам`ятками й транспортною інфраструктурою.