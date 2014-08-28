Президент УЄФА Платіні не буде балотуватися на посаду керівника ФІФА

Таким чином, Платіні поклав край чуткам про можливе висунення своєї кандидатури на пост президента ФІФА в наступному році, повідомляється в релізі УЄФА.

У четвер на виступі в Монако, куди він прибув, щоб дати старт нового клубного сезону в європейському футболі, Платіні зазначив: "Я вирішив йти за покликом свого серця. Я вибрав футбол. Я вибрав пристрасть".

Він повідомив про це рішення президентам і генеральним секретарям 54 національних асоціацій на зустрічі перед своїм виступом. "Я хочу завершити те, що почав", - сказав Платіні, маючи на увазі помітний прогрес європейського футболу з тих пір, як він став біля керма УЄФА в 2007 році, а також різні проекти, які реалізуються сьогодні і заплановані на майбутнє.

"Як ви бачите, в УЄФА ми працюємо над дуже важливими проектами, - зазначив він. - Я хочу побачити, як вони реалізуються на ділі, перш ніж одного разу вирішу зайнятися чимось іншим. Поки ще не час, мій час ще не настав. Поки - ні. Я хочу завершити те, що почав. Як у ті часи, коли я був футболістом. Я завжди відпрацьовував контракт до кінця, щоб виконувати всі покладені на мене обов'язки. Хочу дочекатися закінчення контракту та з УЄФА. І якщо асоціації теж цього хочуть, а виходячи з побаченого мною вранці, вони хочуть цього щиро, я буду продовжувати роботу. До закінчення мого контракту ще кілька років".

Платіні зізнався, що на прийняття рішення йому потрібен час. "Я довго й уперто думав, але за три місяці мені так і не вдалося переконати себе в тому, що я повинен брати участь у виборах президента ФІФА, - сказав він. - Все саме так, як воно є. Я вирішив йти за покликом свого серця. Я вибрав футбол. Я вибрав пристрасть".

Президент УЄФА підкреслив, що не відчуває сумнівів або жалю щодо рішення. "Я прийняв його спокійно і з упевненістю у своїй правоті, тому що це був природний, очевидний вибір, - поділився він. - Зараз я як ніколи сповнений бажання далі розвивати європейський футбол і енергійно відстоювати інтереси європейського футболу і європейських асоціацій на світовій арені. Будь то кількість європейських команд на чемпіонаті світу, захист суверенітету європейських асоціацій, календаря міжнародних матчів або солідарні виплати - європейський футбол знає і може бути впевнений, що я завжди буду на передовій з усіх цих питань".

Мишель Платіні був обраний президентом УЄФА 26 січня 2007 року.

Будучи футболістом Платіні став у складі збірної Франції чемпіоном Європи 1984 року. Кращий французький футболіст XX століття за версією видання «France Football». Єдиний футболіст, який був нагороджений премією «Золотий м'яч» (кращому гравцеві Європи) три роки поспіль (1983, 1984 і 1985). За версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) входить в десятку найкращих футболістів XX століття.