В тренувальну базу ФК "Шахтар" потрапило 4 снаряда - гендиректор клубу

<img alt="База " Шахтера"="" была="" обстреляна="" накануне="" https:="" www.facebook.com="" palkin.sergey?fref="ts"" height="348" data-cke-saved-src="http://images.unian.net/photos/2014_08/1409223255-6533-baza-shahtera-byila-obstrelyana-nakanune.jpg" src="http://images.unian.net/photos/2014_08/1409223255-6533-baza-shahtera-byila-obstrelyana-nakanune.jpg" title="База " width="620">

Вогонь вівся протягом вчорашнього вечора і сьогоднішнього ранку, Палкін повідомив у своєму Facebook.

"Вчора ввечері та сьогодні вночі в тренувальну базу ФК Шахтар потрапило 4 снаряди", - йдеться в повідомленні.

Більше ніяких подробиць не наводиться. Судячи по знімках, снаряди впали на футбольне поле і не заподіяли шкоди основному будинку та іншим будівлям бази.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня стадіон "Донбас-Арена", який є домашньою ареною ФК "Шахтар", піддався обстрілу. Тоді постраждала сама арена і енергетичний центр поруч зі стадіоном. Пізніше Палкін зазначив, що для відновлення стадіону буде потрібно близько 1 млн. доларів.