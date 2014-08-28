В тренувальну базу ФК "Шахтар" потрапило 4 снаряда - гендиректор клубу
13:55, 28 серпня 2014Спорт
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Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін заявив про те, що клубна база обстріляна.
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База "Шахтера" была обстреляна накануне / https://www.facebook.com/Palkin.Sergey?fref=ts
Вогонь вівся протягом вчорашнього вечора і сьогоднішнього ранку, Палкін повідомив у своєму Facebook.
"Вчора ввечері та сьогодні вночі в тренувальну базу ФК Шахтар потрапило 4 снаряди", - йдеться в повідомленні.
Більше ніяких подробиць не наводиться. Судячи по знімках, снаряди впали на футбольне поле і не заподіяли шкоди основному будинку та іншим будівлям бази.
Як повідомляв УНІАН, 23 серпня стадіон "Донбас-Арена", який є домашньою ареною ФК "Шахтар", піддався обстрілу. Тоді постраждала сама арена і енергетичний центр поруч зі стадіоном. Пізніше Палкін зазначив, що для відновлення стадіону буде потрібно близько 1 млн. доларів.
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