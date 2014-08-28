Плавчиня Зевіна завоювала срібло і бронзу на I етапі Кубка світу з плавання
13:32, 28 серпня 2014Спорт
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У Досі (Катар) стартував I етап Кубка світу з плавання, де українка Дарина Зевіна завоювала дві медалі.
Дарина Зевіна завоювала дві медалі на першому етапі Кубка світу / swimdream.org
Зевіна завоювала срібло і бронзу в плаванні на спині, повідомляє прес-служба Федерації плавання України.
На 200-метрівці з результатом 2 хвилини 04.56 сек. українка фінішувала другою після угорки Катінкі Хоссу (2.01,60). Трійку призерів замкнула Кароліна Колорадо з Колумбії (2.06,75).
На дистанції 50 м Зевіна була третьою (26,66). Перемогу знову святкувала Катінка Хоссу (26,18), яка випередила польку Олександру Урбанчук (26,44).
Перший етап Кубка світу з плавання в Досі проходить 27-28 серпня.
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