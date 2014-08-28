Підсумок Юнацької Олімпіади ще раз підтвердив гарні перспективи українського спорту - Бубка

Бубка відзначив, що успішний виступ наших юних олімпійців в Нанкіні підтверджує гарні перспективи українського спорту, повідомляє прес-служба НОК України.

«Перш за все, хочу подякувати нашим юним олімпійцям за чудові 12 днів спортивного свята, за ті надзвичайні емоції та відчуття гордості, які вони нам подарували протягом всіх Ігор. 29 нагород, де 9 з них найвищого ґатунку – блискучий результат», - наголосив керманич НОК України.

«Не менші слова вдячності висловлюю і всім тренерам, лікарям, президентам федерацій, головам регіональних відділень НОК, Міністерству молоді та спорту України, які щоденно працювали задля спільного успіху. Окрема глибока вдячність Міжнародному Олімпійському Комітету та його президенту Томасу Баху, Європейським Олімпійським Комітетам і його очільнику Патріку Хіккі, які у тяжкий для країни час постійно підтримують Україну, що є чудовим прикладом олімпійської солідарності», - зазначив Сергій Бубка.

За словами головного олімпійця країни, головна задача, яка стоїть перед країною та усіма спортивними організаціями – зберегти і підтримати цю молодь, яка своїми досягненнями прославили Україну на увесь світ і заставили стоячи аплодувати перед своїми здобутками.

«Ми в чергове переконались, які талановиті і патріотичні у нас діти. Я сам не раз ставав свідком, як вони боролись за кожну секунду, кожний метр, кожне очко, щоб над нанкінським небом якомога частіше піднімався синьо-жовтий прапор та лунав гімн України. Це була дружня команда, яка працювала на єдиний результат. Не можу не відмітити і важливу роль на цих Іграх молодого посла, Олімпійського чемпіона Олександра Усика, який на відмінно справився зі своїми обов'язками, ставши для дівчат і хлопців надійним другом та палким вболівальником. На завершення хочеться побажати всім чемпіонам та призерам II літніх Юнацьких Олімпійських ігор не зупинятись на досягнутому, а ставити перед собою нові цілі і так же впевнено їх підкорювати. Ви – достойне майбутнє вітчизняного спорту», - додав Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходили у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагалися практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

Збірна України успішно завершила ці змагання здобувши 29 нагород, з яких 9 «золоті», 9 – «срібні» і 11 – «бронзові».