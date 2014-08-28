Тенісист Марченко став єдиним українцем у другому раунді US Open

Українець в абсолютно рівному матчі обіграв швейцарця Марка Кьюдінеллі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра вийшла дуже напруженою, тривала більше чотирьох годин, а три з чотирьох сетів закінчувалися додатковим геймом - тай-брейком.

Матч завершився з рахунком 7:6, 4:6, 7:6, 7:6. При цьому тай-брейк третього сету виявився затяжним і тривав 28 розіграшів. Тим не менш, удача була на боці українця - 15:13. Проте, це не зломило швейцарця, який продовжував на рівних грати з Марченко, але і в четвертій партії, в третьому тай-брейку у матчі, удача була на боці українця. Цікаво, що сет виграний швейцарцем став єдиним у матчі, де доля переможця визначилася без додаткового гейму.

Протягом матчу українець реалізував 5 з 15 брейк-пойнтів, швейцарець - 6 з 10. На рахунку Марченко 12 ейсів і 9 подвійних помилок. Кьюдінеллі 11 разів подав навиліт і 3 рази помилився на подачі.

У матчі другого кола змагань Марченко зіграє з 16-ю ракеткою світу хорватом Маріном Чілічем (14), який вийшов у друге коло після нетривалого протистояння з кіпріотом Маркосом Багдатісом. При рахунку 3:6, 1:3 Багдатіс відмовився від продовження боротьби, пославшись на травму.

Як повідомляв УНІАН, заключний турнір сезону серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - цього року проходить в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.