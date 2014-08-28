Антон Кузнецов став прапороносцем збірної України на закритті юнацьких Ігор в Нанкіні

Стяг України доручено нести чемпіону II літніх ЮОІ з сучасного п'ятиборства Антону Кузнецову, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Сам спортсмен напередодні церемонії відзначив: "Звісно, що зрадів, коли мені повідомили, що я буду прапороносцем команди - це велика честь і почесна місія, думаю, для кожного атлета. Нести стяг України я хотів ще на відкриття, а тому приємно, що моє бажання здійснилося хоча б на церемонію закриття".

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходили у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагалися практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

Збірна України успішно завершила ці змагання здобувши 29 нагород, з яких 9 «золоті», 9 – «срібні» і 11 – «бронзові».