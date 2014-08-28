Оголошено склад збірної Словаччини на стартовий матч відбору Євро проти України

Про це повідомляється в релізі прес-служби Федерації футболу Словаччини.

Тренер команди Ян Козак зробив такий вибір: воротарі - Ян Муха (Крилья Совєтов, Росія), Матуш Козачик (Вікторія Пльзень, Чехія), Ян Новота (Рапід, Австрія); захисники - Петер Пекарік (Герта, Німеччина), Мартін Шкртел (Ліверпуль, Англія), Норберт Дьомбер (Катанія, Італія), Ян Дюріца (Локомотив, Росія), Любомир Михалик (Кайрат, Казахстан), Йозеф Пьячек (Жиліна), Томаш Губочан (Зеніт, Росія), Ерік Чікош (Слован), Міхал Брезнанік (Спарта, Чехія); півзахисники - Віктор Печовскі (Жиліна), Карім Геді (Фрайбург, Німеччина), Юрай Куцка (Дженоа, Італія), Філіп Кісс (Росс Каунті, Шотландія), Станіслав Шестак (Бохум, Німеччина), Марек Хамшик (Наполі, Італія), Володимир Вайсс (Лехвія, Катар), Роберт Мак (ПАОК, Греція), Мирослав Стох (Аль-Айн, ОАЕ); нападники - Михайло Дюріш (Младе-Болеслав, Чехія), Якуб Сільвестр (Нюрнберг, Німеччина), Роберт Віттек (Слован), Адам Німець (Уніон, Німеччина).

Збірна Словаччини спочатку проведе товариську гру з командою Мальти (4 вересня), а потім стартовий матч відбірного турніру Євро-2016 з Україною, який пройде 9 вересня в Києві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні головний тренер збірної України Михайло Фоменко оголосив склад команди на перший матч відбору до Євро.