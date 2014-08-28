Донецький "Шахтар" потрапив у другий кошик при жеребкуванні Ліги чемпіонів

Жеребкування пройде в четвер у Монако в залі Grimaldi Forum, повідомляється в релізі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У жеребкуванні візьмуть участь 22 клуби, що отримали пряму перепустку в групову стадію, і 10 команд, які заробили це право в раунді плей-офф. Всі клуби розбиті на чотири кошики посіву залежно від їх положення в клубному рейтингу УЄФА. У кожній групі виявиться по одному представнику кожної корзини. Клуби з однієї національної асоціації будуть розведені по різних квартетам. Також спеціальним рішенням УЄФА будуть розведені по різних групах клуби Росії та України.

В результаті жеребкування буде сформовано 8 груп по 4 команди. Команди проведуть групові турніри в 6 турів (по дві гри з кожним із суперників по групі - вдома і в гостях).

Склад кошиків виглядає наступним чином: перший - «Реал» (Іспанія), «Барселона» (Іспанія), «Баварія» (Німеччина), «Челсі» (Англія), «Бенфіка» (Португалія), «Атлетіко» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), «Порту» (Португалія); другий - «Шальке» (Німеччина), «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина), «Ювентус» (Італія), ПСЖ (Франція), «Шахтар» (Україна), «Базель» (Швейцарія), «Зеніт» (Росія), «Манчестер Сіті» (Англія); третый - «Байєр» (Німеччина), «Олімпіакос» (Греція), ЦСКА (Росія), «Аякс» (Нідерланди), «Ліверпуль» (Англія), «Спортинг» (Португалія), «Галатасарай» (Туреччина), «Атлетик» (Іспанія); четвертий - «Андерлехт» (Бельгія), «Рома» (Італія), АПОЕЛ (Кіпр), БАТЕ (Білорусь), «Лудогорец» (Болгарія), «Марибор» (Словенія), «Монако» (Франція), «Мальме» (Швеція).

Жеребкування розпочнеться о 18.45 за київським часом.