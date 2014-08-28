Визначилися всі учасники Євробаскету-2015

В турнірі братимуть участь 24 національні збірні, повідомляється в релізі Європейського відділення Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (FIBA-Europe).

Через кваліфікацію на Євробаскет-2015 пробилися Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Бельгія, Латвія, Грузія, Італія, Польща, Чехія, Македонія, Німеччина, Ісландія, Нідерланди і Росія.

Раніше, першим учасником Євробаскету-2015 виявилася Естонія, яка стала переможцем першого кваліфікаційного турніру.

Ще десять команд потрапили на чемпіонат Європи 2015-го року автоматично, так як є учасниками чемпіонату світу-2014 в Іспанії. Це - Україна, Хорватія, Фінляндія, Франція, Греція, Литва, Сербія, Словенія, Туреччина та Іспанія.

Чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих національних збірних відбудеться у вересні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року право приймати Євробаскет виграла заявка оргкомітету України. Втім, на початку 2014 року у чиновників FIBA-Europe виникли сумніви щодо можливостей України організувати та провести турнір в намічені терміни на високому рівні. 13 червня в України відібрали право проведення Евробакета-2015, пообіцявши натомість дати провести Євробаскет-2017.

8 вересня FIBA-Europe назве країну, яка замість України стане господарем Євробаскету-2015.