Три українські тенісистки програли в першому ж колі US Open

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Найсильніша українка в світовому рейтингу Світоліна, відмінно провела підготовчі турніри до US Open (в одному з них була обіграна чинна чемпіонка Уімблдонського турніру Петра Квітова), в стартовому матчі в Нью-Йорку зустрічалася з Полоной Херцог зі Словенії і вважалася фаворитом на думку фахівців і аналітиків букмекерських контор. Тим не менш, українка начисто програла першу партію і зуміла нав'язати боротьбу суперниці лише у другій, довівши гру до тай-брейку. Але, у вирішальному геймі вона знову поступилася суперниці - 2:6, 6:7.

У свою чергу, Леся Цуренко також досить несподівано була розгромлена Заріною Діяс з Казахстану - 1:6, 2:6. А наймолодша з представниць України, що пробилися в основну сітку, Марина Заневська зустрічалася з американкою Шелбі Роджерс і також поступилася з рахунком 4:6, 3:6.

Нагадаємо, що напередодні свій матч першого кола також програв Сергій Стаховський.

Таким чином, в числі учасників турніру залишився тільки Ілля Марченко, який свій матч першого кола зі швейцарцем Марко Кьюдінеллі проведе 27 серпня пізно ввечері за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, заключний турнір сезону серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США - в цьому році проходить в Нью-Йорку з 25 серпня по 7 вересня.