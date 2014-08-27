Матч футбольної Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Іллічівець" відбудеться в Києві

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Перенесення гри зі Львова, де останнім часом проводить домашні матчі "Шахтар" пояснюється кількома факторами.

Так, за повідомленням прес-служби, свої домашні поєдинки на "Арені Львів", яка тимчасово є домашнім стадіоном "Шахтаря", також будуть проводити місцеві "Карпати", які змушені по ряду причин тимчасово покинути іншу львівську арену "Україна". Отже, навантаження на газон відчутно збільшиться. Більш того, зараз у Львові за прогнозами синоптиків утримається дощова погода, що ще більше ускладнить роботу з трав'яним покриттям.

Слід враховувати і важливий момент підготовки до ігор Ліги чемпіонів, які відбудуться у "Шахтаря" зовсім скоро. Якісний газон буде вкрай необхідний саме в цих іграх.

Враховуючи дані обставини, прийнято рішення перенести матч "Шахтар" - "Іллічівець" на столичний стадіон ім. Баннікова.

Гра розпочнеться о 19.00.