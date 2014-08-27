Українець Ткаченко здобув бронзу Ігор в Нанкіні у стрибках у воду

Про це повідомляє прес-служба Національного оліміпйського комітету України.

Українсько-американський дует за свої стрибки отримав від суддів сумму балів 354,00, відставши від переможців на 25,50 балла.

Це був останній вид програми Ігор, в якому брали участь українські спортсмени.

Таким чином, українці фінішують на Юнацькій Олімпіаді з 29 медалями (9 золотих, 9 срібних й 11 бронзових).

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

Спортивна програма завершується 27 серпня. Завтра відбудеться лише Церемонія закриття Ігор.