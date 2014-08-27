Лукаш Теодорчик перейшов в київське "Динамо"

Угода розрахована терміном на п'ять років, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

23-річний футболіст вже сьогодні проведе у складі "Динамо" своє перше тренування.

Сам гравець так прокоментував свій перехід до складу української команди: "Динамо" - великий клуб з багатими традиціями. Таким командам не відмовляють. Вже сьогодні я готовий почати тренуватися. Я б хотів якомога швидше включитися в роботу і допомагати команді в матчах домагатися успіху".

Говорячи про ситуацію в Україні гравець зазначив: "Звичайно, я знаю про те, яка ситуація в Україні, взагалі, у Польщі багато про це говорять. Але ми сподіваємося, що все заспокоїться найближчим часом. Принаймні, я переконався, що в Києві все спокійно. Основні дії розгортаються на сході, і я бажаю, щоб все владналося, як можна швидше".

Як повідомляв УНІАН, Теодорчик прибув до Києва на медогляд ще у вихідні, пропустивши черговий матч "Леха" в чемпіонаті Польщі.

У складі нової команди він зможе дебютувати вже 30 серпня в матчі 5-го туру Прем'єр-ліги проти одеського "Чорноморця".