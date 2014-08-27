Раміль Гаджиєв приніс Україні дев`яте золото Ігор в Нанкіні

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

На шляху до фіналу українець спочатку здобув впевнену перемогу над представником Австралії Саталі Теві-Фуімаоно, після чого виявися сильнішим за боксера з Узбекистану Козімбека Мардонова.

У фінальному поєдинку Гаджиєв не залишив шансів росіянину, діючому чемпіону світу серед юніорів Дмитру Нестерову – 3:0 - і здобув звання чемпіона.

На даний момент в активі українців 28 нагород, 9 з яких золоті, 9 срібних та 10 бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.