"Зеніт" Тимощука і ще чотири команди вийшли в основний турнір Ліги чемпіонів

Завершилися матчі у відповідь останнього етапу кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА - раунду плей-офф, в яких визначилися п'ять учасників групового етапу.

Учасниками найпрестижнішого єврокубка стали "Зеніт" (Санкт-Петербург, Росія), у складі якого виступає гравець збірної України Анатолій Тимощук, БАТЕ (Борисов, Білорусь), "Порту" (Порту, Португалія), АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) і "Марібор" (Марібор, Словенія).

Матчі завершилися з такими результатами: "Зеніт" - "Стандард" (Бельгія) - 3:0, БАТЕ - "Слован" (Словаччина) - 3:0, "Селтік" (Шотландія) - "Марібор" - 0:1, АПОЕЛ - "Ольборг" (Данія) - 4:0, "Порту" - "Лілль" (Франція) - 2:0.

Переможені команди будуть виступати в основному турнірі другого за значущістю європейського клубного змагання - Ліги Європи

Як повідомляв УНІАН, єдиним учасником основного турніру Ліги чемпіонів сезону 2014/15 від України стане донецький "Шахтар".