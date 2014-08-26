Ліга чемпіонів "Порту" - "Лілль": онлайн відео-трансляція

Це гра-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Перший матч, що відбувся тиждень тому в Ліллі, завершився перемогою португальського клубу з рахунком 1:0. Єдиний гол у тій грі на 61-й хвилині забив мексиканський легіонер "Порту" Ектор Еррера.

"Порту" є одним з трьох найсильніших клубів Португалії, поряд з лісабонськими "Бенфікою" та "Спортінгом". Команда - 27-кратний чемпіон країни (останній раз у сезоні 2012/13) та 20-кратний володар національного кубка. Також команда є дворазовим володарем Кубка європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів) - у 1987 і 2004 роках. У сезоні 2013/14 команда зайняла 3-е місце в чемпіонаті Португалії і стартувала в Лізі чемпіонів з заключного етапу кваліфікації - раунду плей-офф.

У свою чергу, французький "Лілль" лише тричі вигравав чемпіонат країни (останній раз в сезоні 2010/11), а в єврокубках титулів не завойовував взагалі. У минулому сезоні чемпіонату Франції команда фінішувала на 3-му місці і стартувала в Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду, де за сумою двох матчів обіграла швейцарський "Грассхопперс" - 2:0 і 1:1.

У матчі, який пройде у другому за величиною місті Португалії (після столиці Лісабона), французів влаштує перемога з мінімальним рахунком (2:1, 3:2 тощо). У разі перемоги "Лілля" з рахунком 1:0 буде призначено додатковий час, а при необхідності - серія пенальті. У разі нічиєї або повторної перемоги "Порту" в основний турнір Ліги чемпіонів потрапляє португальський клуб.