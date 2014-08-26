Баскетбольний "Будівельник" проведе ігри з російськими та литовськими клубами

Про це заявив головний тренер команди Віталій Черній, повідомляє прес-служба "будівельників".

Зокрема, Черній зазначив: "У Києві ми будемо тренуватися до 1 вересня, після чого летимо в Литву. Туди беремо 10 гравців, і там вже будемо чекати приїзду гравців збірної України (учасників Чемпіонату світу), і, можливо, легіонерів. У Клайпеді плануємо провести 5 ігор. Так, 4-го вересня ми зіграємо з «Нептунасом», 8-го з «Шауляєм» і 14-го з російським «Нижнім Новгородом» - про це вже можна говорити з упевненістю. Також у нас будуть товариські ігри 6-го та 12-го числа, але з цих дат ми ще не остаточно визначилися з суперниками".

Говорячи про участь чемпіона України у престижному міжнародному турнірі "Кубок Гарастаса", Черній зазначив: "Матчі цього турніру ми будемо грати в Паланзі. «Будівельник» потрапив у групу з «Лиетувос Рітас» (Литва), «Вентспілсом» (Латвія) і «Хімками» (Росія). Це означає, що як мінімум три матчі (16-18 вересня) ми там точно зіграємо. Якщо пройдемо в плей-офф, то проведемо ще дві гри - 20-21 числа".

Як повідомляв УНІАН, київський "Будівельник" є чинним чемпіоном України з баскетболу. Також команда в сезоні 2013/14 дебютувала в найпрестижнішому клубному єврокубковому турнірі - Євролізі - ставши першою з українських команд, яка потрапили до числа учасників цього змагання.