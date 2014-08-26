Дзюдоїст Зантарая приніс Україні першу медаль Чемпіонату світу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

В попередніх боях він по черзі виграв сутички у представників Єгипту, Венесуели і Монголії. Але у чвертьфіналі поступився майбутньому чемпіону світу японцю Масаші Эбінуме. Для виявлення переможця у цьому поєдинку знадобився додатковий час.

У втішному турнірі Зантарая спочатку переміг Рішода Собірова з Узбекистану, у якого виграв вперше в кар'єрі. У сутичці за третє місце представник збірної України виявився сильнішим за другого японця Такаічі Кенго.

Таким чином, Зантарая виграв вже п'яту медаль чемпіонату світу. Він є чемпіоном 2009 року, віце-чемпіоном 2010 року та триразовим бронзовим призером турніру (2011, 2013, 2014).

На ЧС-2014 це перша медаль збірної України.

Чемпіонаті світу з дзюдо триватиме в Челябінську до 31 серпня.